怎麼正確“貼秋膘”？專家：清補為主

北京中醫藥大學東直門醫院主任中醫師龔燕冰（中評社 海涵攝） 中評社北京8月7日電（記者 海涵）今天是立秋，中國民間有“貼秋膘”的習俗。“貼秋膘”是否有理論依據？如何正確“貼秋膘”？在8月6日國家衛健委舉行的“時令節氣與健康”主題新聞發布會上，北京中醫藥大學東直門醫院主任中醫師龔燕冰表示，立秋進補主要是清補，不建議大補。



龔燕冰表示，“貼秋膘”是指到立秋的時候，人們會進食一些魚肉等高蛋白、高脂肪的食物，一方面補充因為夏天天氣炎熱、胃口不好、體力消耗比較大引起的身體虧空，另一方面是為了提高我們的抵抗力來抵禦即將到來的寒冬，這符合中醫“秋收冬藏”的理念。



“但是在現在的社會當中，人們的生活水平都提高了，整個營養狀況都是非常充足的，甚至會出現營養過剩這樣的情況，所以我們也不建議盲目地‘貼秋膘’。”龔燕冰說，比如過度進食一些高熱量、高脂肪的食物，可能會增加肥胖、高脂血症，甚至冠心病的風險。所以“貼秋膘”不光要吃肉，還要飲食要均衡、營養結構合理。其中，除了肉類，還包含果蔬、蛋類、奶類、穀類、豆類等。在肉類裡面，除了瘦豬肉，一些牛肉、雞肉、鴨肉、魚肉、蝦肉，這些都可以少量食用。



龔燕冰建議，立秋進補主要是清補，不建議大補。我們要根據人的身體狀況和體質進補，如果身體很虛，立秋確實是一個進補的好時節。如果本身就有肥胖、高脂血症的人群，我們建議還是要謹慎“貼秋膘”，要避免暴飲暴食，損傷脾胃。

