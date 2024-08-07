專家：運動要講科學　避免脫水造成熱休克

國家體育總局體育科學研究所研究員張漓（中評社 海涵攝） 中評社北京8月7日電（記者 海涵）國家體育總局體育科學研究所研究員張漓8月6日在國家衛健委舉行的新聞發布會上就夏秋變換之時運動健身的注意事項予以介紹。他表示，運動對身體有很多好處，但是運動要講科學，安全是第一位，是首先需要重視的。雖然已經立秋了，但是天氣依然炎熱，在這個時候，最需要重視的就是避免脫水造成的中暑和熱休克等這樣一些嚴重問題。



張漓說，在炎熱天氣下進行長時間的行走，以及運動愛好者、健身愛好者們在炎熱天氣下進行戶外的健身鍛煉，都會面臨一個問題，就是體溫容易升高，尤其是在炎熱天氣下，補水補的少，體溫升高會更快。



張漓分析，其中有兩個原因，第一個原因是天氣炎熱，第二個原因是我們在運動的時候會生產熱量。我們需要通過燃燒脂肪和糖給肌肉提供熱量，生成的熱量會有20%被用於走、跑這樣一些運動，但是還有80%是不能被用於運動的，就會變成我們身體的熱量，所以運動的時候我們的體溫就會升高。人在體溫升高的時候會通過排汗的方式來降溫，因為體溫升高對於身體是有害的，人會通過排汗的方式降溫，排汗排到一定程度，當血容量下降到一定程度之後，身體會產生一個自我保護，這時候體溫就會有點控不住了，如果這時候還在持續運動就會產生危險。比方說，我們的大腦對於體溫過高是特別敏感的，我們知道小孩子如果體溫過高會產生驚厥、抽搐這樣的問題，我們成年人也會因為體溫過高產生頭暈、眼花、幻覺，甚至休克這樣一些症狀。



張漓說，我們要避免出現這樣的問題，特別不鼓勵那些為了鍛煉孩子的意志品質，在烈日下長時間運動，同時不讓他喝水，這樣一些現象其實都是不對的認識。如果體溫太高了，會對我們的神經帶來一些不好的影響。脫水之後我們的心臟也會增加負擔，會產生一些心慌或者胸悶、心肌缺血或者心率失常這樣一些症狀和表現，這都對我們的生命健康會產生比較大的威脅。所以，我們建議大家在暑天運動的時候一定要做好三件事：

