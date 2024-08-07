專家：夏秋交替　要保持健康生活方式增強體質

中國疾病預防控制中心研究員王麗萍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月7日電（記者 海涵）中國疾病預防控制中心研究員王麗萍8月6日在國家衛健委舉行的新聞發布會上表示，夏秋交替，天氣變化不定，人體的呼吸系統是最容易受到侵襲。公眾首先要樹立自己是健康第一責任人的理念，要保持健康的生活方式，養成良好的衛生習慣，增強體質，提高抵抗力，這是我們保持健康的王道。



“另外，公眾應該掌握健康技能，應該根據溫度的變化，及時調整衣物，另外積極接種疫苗，像流感、肺炎疫苗等等，這種疫苗是能夠有效保護尤其像老年人、兒童、一些慢性基礎性疾病的易感人群，減少感染發病以及發生重症的風險。”



王麗萍說，還要做好健康監測，出現一些像發熱、流涕、咽痛等一些呼吸系統症狀的時候，要盡量保持休息的狀態，根據情況及時就醫，這是從預防呼吸道傳染病疾病的方面。針對過敏的問題，在秋季尤其是有過敏體質的人群，要特別注意：



第一，要盡可能避免接觸過敏原，像我們已知的花粉、塵蟎這些過敏原，要盡可能避免接觸。



第二，在日常生活中要保持居室的清潔衛生，尤其是臥室、客廳這些長時間停留的容易積灰的地方，也是容易引起過敏的地方，要定期清潔，保持居室環境的衛生。



第三，在飲食上要注意，秋季尤其是一些海鮮食品豐收的季節，這時候要管住嘴，尤其是有過敏體質的一類人，盡可能謹慎食用這種海鮮、容易引發過敏的食物，避免發生過敏的反應。



最後，一旦出現過敏的反應，像有皮疹、紅疹、皮膚瘙癢這種情況，要及時就醫，並且就醫時要及時告知臨床大夫自己有過敏史和目前的症狀，針對這些症狀醫生會給予及時的治療。

