市場恐慌刺激　美股繼續重挫

中評社香港8月6日電／由於全球金融市場大幅震盪引發投資者恐慌，紐約股市三大股指5日繼續大幅下挫。



截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日下跌1033.99點，收于38703.27點，跌幅為2.60%；標準普爾500種股票指數下跌160.23點，收于5186.33點，跌幅為3.00%；納斯達克綜合指數下跌576.08點，收于16200.08點，跌幅為3.43%。



全球股市近日深度下跌，尤其是權重科技股大幅下挫引發投資者恐慌。



衡量投資者恐慌情緒和市場風險的芝加哥期權交易所波動指數（又稱“恐慌指數”）在5日早間飆升，達到2020年3月以來的最高水平。



當日開盤時，包括蘋果、微軟等在內的美國科技股“七巨頭”大幅低開，市值蒸發一度接近1萬億美元。



當日早盤，因交易商集中拋售，嘉信理財、富達投資等投資者服務機構賬號一度無法登錄。



新華社報導，一些研究人士表示，美聯儲應採取果斷措施緊急降息，從而扭轉經濟下行趨勢，然而美聯儲不大可能因股市大幅下跌或因單一經濟數據波動而採取超常規的貨幣政策。



班諾克本全球外匯有限公司首席市場策略師馬克·錢德勒表示，進行緊急降息的門檻太高了，為了讓市場冷靜下來而進行緊急降息可能導致更多恐慌，而美聯儲需要做的是恢復市場信心。



5日公佈的美國服務業數據一定程度上緩解了市場擔憂，主要股指跌幅隨後有所收窄。美國供應管理學會當日公佈的數據顯示，美國7月服務業景氣指數為51.4，高於6月的48.8，也高於市場預期。



瑞銀集團策略師說，一些更具周期性的行業就業數據目前沒有顯示警訊。一些上市公司業績雖然有所走軟，但並未嚴重到能改變這些上市公司發展前景的程度。



瑞銀集團認為，投資者目前面臨一系列不確定性挑戰，包括全球經濟增長動能放緩、美國大選前景難測以及今後數月金融市場波動性可能加劇等。