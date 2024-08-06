中國成功發射千帆極軌01組衛星

中評社香港8月6日電／新華社報導，8月6日14時42分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



這次任務是長征系列運載火箭的第530次飛行。