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中國成功發射千帆極軌01組衛星
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2024-08-06 17:41:48
中評社香港8月6日電／新華社報導，8月6日14時42分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
這次任務是長征系列運載火箭的第530次飛行。
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