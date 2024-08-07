鄭雁雄：國安展廳進一步匯聚國安家好共識

中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月7日電（記者 段曉魯）8月6日，香港特別行政區國家安全展覽廳開幕典禮在香港歷史博物館舉行。中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄擔任主禮嘉賓並致辭，他表示，今天的香港特區正在由治及興的光明大道上勇毅前行，越是這個時候，越不能淡忘國家安全，國安展覽廳的落成開放，必將進一步匯聚“國安家好”的共識，進一步厚植維護國家安全的土壤，進一步凝聚廣大市民共創美好生活的力量。



鄭雁雄表示，在香港歷史博物館這個極具厚重感的場所開設國安展覽廳，既是特區在總體國家安全觀提出10周年之際的一個落實行動，也是特區為了方便市民瞭解國家安全、增強國安意識而創建的一個園地，為廣大市民提供了一個既有意義又有意思的好去處。最近香港體育健兒在巴黎奧運會賽場上驚艶全球，充分展現了新時代香港青年自強不息、永不言棄的精神風貌，也為新階段香港推進高質量發展帶來了堅定信心和有益啟示。在由亂到治走向由治及興的新階段，在國家安全、社會穩定得到有力法治保障的今天，港人尤其是年輕人更迎來實現理想抱負、書寫人生傳奇的黃金時代，香江傳奇開啟新篇。



鄭雁雄強調，黨的二十屆三中全會擘畫了以進一步全面深化改革開辟中國式現代化廣闊前景的宏偉藍圖，向國際社會釋放出中國堅定不移高舉改革開放偉大旗幟的強烈信號。全會《決定》中很多重大改革都與香港息息相關，為香港健步邁向由治及興提供難得歷史機遇，為香港創新發展加持賦能、加油鼓勁，也為港人尤其是年輕人的全面發展提供了廣闊舞台。背靠祖國、聯通世界，是香港得天獨厚、無與倫比的“發展底氣”，也是香港與生俱來、無可復制的“成功基因”。在國家改革開放的時代大潮中，香港是全程參與者、全力貢獻者、全面得益者。三中全會東風浩蕩，相信香港在李家超行政長官帶領下，一定會繼續立足“超級聯繫人”角色，搶抓機遇、趁勢而上，進一步統籌守正與創新，進一步統籌發展與安全，進一步統籌改革與法治，進一步統籌保持國際化優勢與融入國家發展大局，充分釋放自身蘊藏的巨大創造力和發展活力，在由治及興新征程上再創新的輝煌。



鄭雁雄表示，歷經了由亂到治，今天的香港特區正在由治及興的光明大道上勇毅前行。越是這個時候，越不能淡忘國家安全。國安展覽廳的落成開放，必將進一步匯聚“國安家好”的共識，進一步厚植維護國家安全的土壤，進一步凝聚廣大市民共創美好生活的力量。希望大家有空都來國安展覽廳走一走、看一看，更加深入瞭解總體國家安全觀，更加深刻領悟“國家安全、人人有責”的道理，共同做維護國家安全的擁護者、持份者、貢獻者。

