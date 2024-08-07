李家超：國家安全是民族復興的根基　

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月7日電（記者 段曉魯）8月6日，香港特別行政區國家安全展覽廳開幕典禮在香港歷史博物館舉行。香港特區行政長官李家超擔任主禮嘉賓並致辭，他表示，國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提，期望社會各界透過安排參觀國家安全展覽廳，更好地推動全民國家安全教育，加強市民自覺維護國家安全的意識和承擔。



李家超說，全面提升國家安全教育是維護國家安全重要部分，我於去年施政報告提出設置展覽廳，目的是提高市民維護國家安全的意識，在社區推廣國家安全教育。



李家超表示，經過10個月的籌備，香港特別行政區“國家安全展覽廳”正式開幕，今日對外開放。感謝中央各部委和中央駐港機構的鼎力支持。期望特區各機構、組織、社會各界，大專院校、中小學、青少年團體，透過安排參觀國家安全展覽廳，更好地推動全民國家安全教育，加強市民自覺維護國家安全的意識和承擔。



李家超指出，國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。《香港國安法》於2020年中公布實施，結束了2019年“黑暴”、港版“顏色革命”的亂象，香港從亂到治，之後進入由治及興的新征程。《維護國家安全條例》今年三月在立法會全票通過並刊憲生效，進一步築牢香港維護國家安全的法律屏障。



李家超繼指，二十屆三中全會勝利召開，標誌著中國式現代化正全面推進強國建設、民族復興的偉業，前景廣闊，也標誌著香港開創新局面，實現新飛躍的機遇時期。我們必須統籌好發展和安全，以新安全格局保障新發展格局，團結奮發，全面準確貫徹“一國兩制”方針，深度融入國家發展大局，走向高質量發展、改善民生，為國家全面建設中國式現代化強國，中華民族偉大復興作出貢獻。