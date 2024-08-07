董經緯：維護國家安全沒有兩制之分

中央駐港國安公署署長董經緯（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月7日電（記者 段曉魯）8月6日，香港特別行政區國家安全展覽廳開幕典禮在香港歷史博物館舉行。中央駐港國安公署署長董經緯表示，維護國家安全衹有一國之責，沒有兩制之分，鞏固好和發展好來之不易的穩定局面，不但人人有責，更需要人人盡責。



董經緯說，在中國式現代化的歷史進程中，香港優勢獨特，風光無限，面對世界之變，時代之變和歷史之變帶來的機遇和挑戰。維護國安要從香港人民中，找到根基，凝聚力量，由香港人民共同完成。期望全社會，以今次展覽廳開幕為契機，關心、支持以及參與國家安全，共擔責任，共同守護，為香港長治久安，繁榮穩定，貢獻力量。



董經緯表示，國家安全是安邦定國的重要基石，香港在中國式現代進程中，具有重要地位，衹有國家安全堅如磐石，香港才能長期繁榮穩定，維護國家安全衹有一國之責，沒有兩制之分，鞏固好和發展好來之不易的穩定局面，不但人人有責，更需要人人盡責。



董經緯指出，國家安全展覽廳是常態化宣傳教育基地，是展示總體國家安全觀的重要平台，將推動重大戰略思想深入民心，以及宣傳依法治港，詳細介紹《香港國安法》和香港維護國家安全條例的立法背景和意願，推動廣大市民共同營造國安良好法治環境。