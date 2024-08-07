台青在京實習！深刻感悟大陸發展與中華文化

台灣青年暑期北京實習活動合影（中評社 李婷萱攝） 中評社北京8月7日電（助理記者 李婷萱）8月6日下午，台灣青年暑期北京實習生前往北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心體驗高級別自動駕駛，隨後前往北京優必選智能機器人有限公司進行參訪，感受大陸科技發展現狀，參訪結束後，一行人在兩岸科創中心舉行座談會，實習生代表與北京台協青年會代表分別分享了心得感悟。



常駐北京的台胞潘韋豪是中信證券高級副總裁，他來到北京的原因很特別，由於喜歡馬克思社會主義經濟學，在本科畢業後他來到中國人民大學求學，“如果大家想來北京讀書或者工作，建議大家一定要保持一個開放的、多元的心態，去面對差異，同時借助個人的努力，一定會有一個很好的收穫！”潘韋豪表示。



台胞徐韜是企業“小包智工”的創始人之一，他是一位名副其實的斜杠青年，北漂創業人。徐韜起初在台灣創業，經歷幾次挫折之後他把目光投向了大陸，“那時我看到北京中關村的雙創氛圍十分濃厚，懷著憧憬來到了北京，大陸的市場足夠大，天花板足夠高”他表示。



徐韜還提到自己經常分享的觀點“我以前在台灣時感覺生活像是在魚缸裡的魚，生活開開心心卻沒有一絲波瀾起伏，沒有夢想和探索的欲望，但是來到大陸之後我像是魚回到了大海，客觀來講，大海存在著未知和危險，可是魚本就該在大海里，我感覺在這裡我能夠更加自由的徜徉，有很多事情是我現在可以做到而過去在台北根本不敢想的事情。”他表示這次的台灣青年北京實習機會十分難得，可以開闊眼界、拓寬可能，各位台青應該好好把握。



隨後來京實習的台灣青年們也做了自己的分享。實習生林承緯表示“我此次在國投集團的健康部門進行實習，這是我之前從未接觸過的領域，所以這次實習經驗對我來說非常新奇、非常寶貴，也讓我對兩岸養老政策的差異有了更深刻的瞭解”。



在中國郵儲銀行實習的薛靖瀚表示“來北京實習之餘嘗試了很多北京特色美食，還參觀了頤和園、圓明園等名勝古跡，小時候在課本上看到的東西終於親眼見到，感覺非常值得！”。



實習生韋盈盈表示此次的實習交流活動不僅讓她豐富了專業知識，還在實習之餘參訪了一些愛國教育基地，深深感受到了中華民族悠久的文化歷史，並為中華民族的精神而震撼著。“通過這次實習參訪活動，我堅信兩岸同胞攜手共進，不僅能守護傳承中華優秀傳統文化，還能在這些文化交流中增進理解，凝聚共識，以更加開放的心態去探索豐富寶貴的中華文化，希望能為構建兩岸命運共同體貢獻自己的力量！”。



2024年台灣青年暑期北京實習活動於7月22日開始成功舉辦，本次實習由北京市台辦指導，全國全國全國台灣投資企業聯誼會發起，42名台灣青年分別到國家電投集團、國家開發投資集團、中國郵政儲蓄銀行、北京證券交易所、中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司6家公司實習，實習崗位涵蓋金融、會計、法律、智能製造、互聯網等領域，崗位含金量高，匹配度強。