台青答中評：打破信息差　兩岸需要溝通

台青董玲晶（中評社 李婷萱攝） 中評社北京8月7日電（助理記者 李婷萱）8月6日下午，台灣青年暑期北京實習生前往北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心體驗高級別自動駕駛，隨後前往北京優必選智能機器人有限公司進行參訪，感受大陸科技發展現狀。



台青董玲晶來自於一個兩岸家庭，她的父親是台灣人，母親是大陸人，因此她從小就經常在兩岸之間往來，並在高中時決定來大陸讀書。“剛來到這邊時肯定會有不適應，因為大陸的同學都很厲害，讀書非常努力，所以也經歷了很久才適應這裡的生活。”董玲晶表示。



在記者問道在兩岸生活有沒有感受到差異或者共同點時，董玲晶表示“大家都說一樣的語言，學習一樣的歷史，共享著一樣的文物，台北故宮裡有很多文物都是以前從大陸運過去的，我們有著一樣的歷史底蘊，大家都是炎黃子孫。”



“兩岸不同的地方可能和大家從小接受的不同的教育有關，由於家庭原因我接觸過純粹的在台灣的同胞以及純粹的大陸同胞，我發現兩岸之間並不是真的存在多大的差異，而是大家所處的環境不同所造成的視角差異，我常常參加各類兩岸青年交流活動，經常遇到第一次來到大陸的台灣朋友，他們可能起初會帶著一些偏見和看法，但在交流之後就會改觀很多。”談到兩岸差異時，董玲晶如是說道，她表示大家可以進行一些有效的溝通與交流，多去參加兩岸交流活動，進而打破原來持有的偏見和看法。



2024年台灣青年暑期北京實習活動於7月22日開始成功舉辦，本次實習由北京市台辦指導，全國台灣投資企業聯誼會發起，42名台灣青年分別到國家電投集團、國家開發投資集團、中國郵政儲蓄銀行、北京證券交易所、中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司6家公司實習，實習崗位涵蓋金融、會計、法律、智能製造、互聯網等領域，崗位含金量高，匹配度強。