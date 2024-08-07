快評：兩岸少棒交流　小球助力融合發展

中評社快評／兩岸少棒交流近日在福建省連城縣舉行，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤6日在現場發球啟動比賽，足見對活動的重視。台灣多家媒體關注相關活動，報導或評論都很正面。



去年9月，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》出台，鼓勵兩岸青少年交流交往，支持閩台兩地開展棒壘球等青少年特色體育項目合作。今年4月25日，福建省棒球隊成立，來自台灣的2名教練員和6名運動員以“閩台聯合組隊”的形式加入，共同出征在山東威海舉行的中國棒球聯賽。



在福建省棒球隊成立之前，閩台之間的棒壘球交流已經熱絡。僅去年，福建省就舉辦各類賽事超12場，參與其中的台灣隊伍超80支，初步實現“月月有賽事”。今年上半年福建省陸續出台多個文件，推動常態化開展兩岸青少年棒壘球項目交流，下一步將吸引更多台灣棒球青年到大陸發展，扎根在大陸、成就在大陸。



6日開幕的2024年東森盃海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節，就是在這一背景下推動舉辦的。今次的兩岸少棒交流，以及之前兩岸聯合組隊參加國家級體育賽事，都說明福建在探索海峽兩岸融合發展新路上更進一步。



小小的棒球有很大的力量，助力兩岸融合發展。宋濤昨天在與台灣台東紅葉小學五年級的棒球隊隊員林荿穠交流時說：“歡迎你們來，也歡迎你們常來。我們都是一家人，這也是你們的家。”宋濤的話是真誠的、也是曖心的。