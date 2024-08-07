王毅同埃及外長阿卜杜勒阿提通電話

圖為2018年7月10日，國務委員兼外交部長王毅在北京會見來華出席中國−阿拉伯國家合作論壇第八屆部長級會議的約旦外交與僑務大臣薩法迪。（來源：外交部網站） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，8月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同埃及外交和移民部長阿卜杜勒阿提通電話。



王毅表示，在習近平主席和塞西總統的戰略引領下，中埃全面戰略夥伴關係實現跨越發展，處於歷史最好時期。埃及在中國外交全局中占有重要位置。今年5月塞西總統對華國事訪問十分成功，兩國元首為雙邊關係發展擘畫了宏偉藍圖。雙方要以此為契機，全面落實兩國元首達成的重要共識，推動構建面向新時代的中埃命運共同體。



阿卜杜勒阿提說，今年是兩國建立全面戰略夥伴關係10周年，塞西總統5月對華進行成功訪問，雙方各領域合作呈現良好態勢。埃方願同中方共同落實好兩國元首重要共識，密切高層互訪，推動雙邊關係邁向更高水平，展現更廣闊前景，為兩國人民帶來更多福祉。



雙方重點就中東局勢交換了意見。王毅表示，加沙衝突是當前國際社會的關注焦點。衝突持續導致嚴重人道主義災難，儘管聯合國安理會通過停火決議，但戰事遲遲得不到平息。哈馬斯政治局主席哈尼亞在德黑蘭遇刺身亡將地區局勢推向更加危險的境地，這種暗殺行徑違反聯合國憲章基本原則，侵犯伊朗的主權和尊嚴，嚴重破壞各方促和努力，使加沙停火更加遙遙無期。我們對此堅決反對，予以強烈譴責。