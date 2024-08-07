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外交部發言人就孟加拉國局勢答記者問
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2024-08-07 11:05:11
（來源：外交部網站）
中評社北京8月7日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧6日就孟加拉國局勢答記者問。
有記者問：據報導，孟加拉國總理謝赫·哈西娜辭職，中方對此有何評論？
發言人說，中方正密切關注孟加拉國局勢。作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中方真誠希望孟加拉國早日恢復社會穩定。
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