外交部發言人就孟加拉國局勢答記者問

（來源：外交部網站） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧6日就孟加拉國局勢答記者問。



有記者問：據報導，孟加拉國總理謝赫·哈西娜辭職，中方對此有何評論？



發言人說，中方正密切關注孟加拉國局勢。作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中方真誠希望孟加拉國早日恢復社會穩定。