全紅嬋奪冠，中國體育代表團再添一金

（來源：人民日報） 中評社北京8月7日電／據人民日報報導，當地時間8月6日，在巴黎奧運會跳水女子十米台決賽中，中國隊選手全紅嬋奪得金牌，陳芋汐獲得銀牌。



田徑賽場，在當地時間8月5日晚進行的女子鐵餅決賽中，中國隊選手馮彬摘得銀牌。



截至當地時間8月6日17時，中國體育代表團在本屆奧運會上已獲得22金19銀14銅。