尼泊爾山體滑坡造成12人喪生

中評社北京8月7日電／據新華社消息，尼泊爾部分地區6日因強降雨引發山體滑坡，造成12人喪生、6人受傷。



尼泊爾巴格隆縣縣長助理巴拉爾對新華社記者說，該縣巴迪加德鎮發生兩起山體滑坡，導致8人喪生，其中包括6名兒童，另有4人重傷。



古爾米縣警方發言人庫馬爾對新華社記者說，該縣穆西果德市發生一起山體滑坡，造成4人死亡、2人受傷。



據尼泊爾警方6日晚發布的信息，自6月初進入雨季以來，尼泊爾已有165人死於強降雨引發的各類災害，另有51人失蹤、198人受傷。