海峽兩岸青少年棒球邀請賽在福建連城開幕

8月6日，連城縣實驗小學棒球隊選手（白衣）與桃園大勇小學棒球隊選手（藍衣）在比賽中。（來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據人民日報報導，2024年東森杯海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節開幕式6日在福建省連城縣舉行。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，福建省人民政府副省長王金福，台東縣長饒慶鈴等兩岸嘉賓看望了參賽台灣青少年球員、教練和老師，並應邀為比賽開球。本次活動為期8天，共邀請兩岸8支青少年棒球隊參加，其間還組織參賽球隊在龍岩連城、永定及廈門等地開展研學考察活動。



5日下午，宋濤在連城會見了饒慶鈴和東森集團總裁王令麟等前來參加活動的島內人士。宋濤表示，習近平總書記高度重視、關心關愛台灣青年，表示歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。我們將認真貫徹習近平總書記重要講話精神，積極推動兩岸青年交流，鼓勵支持兩岸青年為民族復興貢獻青春力量。



他表示，中共二十屆三中全會順利舉行，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為廣大台灣同胞特別是青年朋友參與強國建設、民族復興偉業開辟更廣闊空間。我們將繼續致力促進兩岸交流合作、深化各領域融合發展，增進兩岸同胞切身福祉和中華民族整體利益。