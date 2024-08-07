紅廳論壇主題研討會在北京舉行

8月6日，中共中央黨史和文獻研究院院長、中央黨史和文獻研究院國家高端智庫理事會理事長曲青山在主題研討會上致辭。（來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，“紅廳論壇：讀懂中國共產黨二十屆三中全會”主題研討會6日在北京舉行。來自60多個國家的200餘名駐華使節、智庫專家、媒體記者等開展交流研討。



中共中央黨史和文獻研究院院長、中央黨史和文獻研究院國家高端智庫理事會理事長曲青山在致辭中表示，中共二十屆三中全會，在中共歷史和新中國歷史上都具有里程碑意義。中國式現代化是在改革開放中不斷推進的，也必將在改革開放中開辟廣闊前景。進一步全面深化改革，必須構建高水平社會主義市場經濟體制，推動經濟高質量發展。必須在擴大國際合作中提升開放能力，攜手推動世界走向更加美好的未來。



新華通訊社社長、新華社國家高端智庫學術委員會主任傅華在致辭中表示，中共二十屆三中全會是一次具有歷史性意義的重要會議，為國際社會進一步讀懂中國、讀懂中國式現代化提供了重要窗口。全會《決定》提出的300多項重要舉措，都體現了“進一步”的要求，要重點把握進一步聚焦宏偉目標、揭示改革規律、突出重點領域、突進“最後一公里”、鼓舞信心鬥志。新華社將發揮“國家通訊社＋國家高端智庫”獨特優勢，與海內外媒體、智庫攜手推出更多高質量新聞報導和研究成果。



新華通訊社總編輯、新華社國家高端智庫學術委員會副主任呂岩鬆主持開幕式。



本次主題研討會由中共中央黨史和文獻研究院、新華通訊社聯合主辦。會上，《以全面深化改革推進中國式現代化的重大成就和世界貢獻》智庫報告以中英文面向全球發布。