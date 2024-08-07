湖北恩施交叉走訪排除干擾摸實情

圖為近日，湖北省巴東縣信陵鎮村（社區）紀檢委員交叉檢查組來到白土坡社區老年食堂，瞭解惠民政策落實情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，湖北省恩施土家族苗族自治州利川市東城街道紀工委整合村（社區）紀檢委員力量，成立6個交叉檢查組，緊盯鄉村振興項目建設、惠民資金落實等，開展交叉走訪。



“這次我到長堰村、土橋村和交椅台村，根據本次工作的安排和以往交叉走訪的經驗，先入戶同村民拉家常，瞭解村民訴求、困難，然後再切入到各項惠民政策落實情況。村民看到我們是其他地方的幹部，往往更容易打開話匣子。”參與此次交叉檢查的王家灣社區紀檢委員徐莉表示。



為提升基層監督質效，恩施州紀委監委組織開展村級交叉檢查。實行鄉鎮（街道）紀（工）委委員包片聯村制度，各鄉鎮紀委、街道紀工委根據工作安排部署，按照“跨村交叉、鄰村迴避”原則，不定期對村（社區）紀檢委員和監察聯絡員進行編組整合，建立若干工作小組，並指導村（社區）紀檢委員履行監督職責，打破地域限制，開展交叉走訪，以破解基層熟人社會監督難、不敢不願監督、監督力量不足等問題。



此前，巴東縣綠葱坡鎮紀委將8個村（社區）紀檢委員分為4個交叉檢查組，每個組分別由1名鎮紀委委員負責聯繫指導，每名村（社區）紀檢委員都避開自己所在的村（社區），在全鎮範圍內開展交叉下沉走訪，瞭解群眾急難愁盼和幹部作風情況。



“楊家坪村現在產業越來越好，獎補政策落實得怎麼樣呀？”第三交叉檢查組工作人員來到楊家坪村一村民家中聊起家常。



“有一個事我現在還沒搞清楚，2018年的時候各村都修建分散水池，對此有一筆獎補資金。你們村的獎補資金到賬了嗎？我到現在還沒有收到。”該村民說道。



“我們村當時有好幾戶修了分散水池，獎補資金很快就發下來了。這都好幾年了，你沒收到，找村幹部反映過情況嗎？”交叉檢查組工作人員追問。



“找過村幹部譚主任幾次，但是沒有下文，我也不好意思一直找。”該村民表示。

