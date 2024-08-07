日股泡沫爆破　美歐勢步後麈

日本股市在周一出現大冧市，雖然周二已收復部分失地，但相信只屬短暫的技術反彈。（大公報） 中評社香港8月7日電／大公報報導，日圓套息交易拆倉引發環球股市風暴，其中日本股市錄得創紀錄單日點數跌幅，率先成為首個進入技術性熊市的主要股市。這暴露出日本經濟、金融脆弱性，長期實施量化寬鬆貨幣政策埋下資產泡沫危機，與實體經濟脫節的美歐股市，勢將步上日股後塵。



環球股市驚現“黑色星期一”，美國非農就業數據遜預期，市場對經濟衰退恐懼升溫，加上股神巴菲特將蘋果公司持倉大減一半，加劇科技股恐慌性拋售及日圓套息交易拆倉潮，掀起亞洲、歐洲、美洲股市全面冧市，其中標普指數在周一急挫3%，為近兩年最大跌幅。



日圓拆倉持續 殺傷力超預期



事實上，日圓套息交易拆倉殺傷力驚人，日圓兌美元在短時間內由160抽升至近140，累積升幅逾一成多，升幅遠超預期，早前大量借入日圓便宜資金在日股、美歐股市、商品、虛擬貨幣市場炒作的投資者，面對融資成本增加而被迫加速去杠杆，急急全面沽貨平倉，導致周一全球股市、原油、貴金屬、比特幣大幅下跌，其中聚集大量套息交易資金的日本股市成為跌市重災，日經平均指數單日暴跌12.4%，跌近4500點，從高位累積跌幅擴大至近26%，進入技術性熊市，並確認股市泡沫正式爆破。由此可見日圓套息交易拆息對投資市場衝擊非同小可，令環球股市市值已近期高位蒸發6.4萬億美元，相當於約50萬億港元，殺傷力之大可見一斑。

