讓群眾感受到正風反腐就在身邊

圖為建陽區紀檢監察幹部與巡察組幹部在崇雒鄉後佘村向村民瞭解惠農政策落實情況，收集問題線索。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，福建省南平市紀委監委探索實踐“審巡紀”聯動監督、“背包巡察”等機制，深入群眾身邊，精準發現和整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。



二十屆中央紀委三次全會就突出政治定位深化巡視巡察作出部署，要求全面推動市縣巡察向基層延伸。新修訂的《中國共產黨巡視工作條例》明確，將村（社區）黨組織作為縣級黨委一屆任期內巡察全覆蓋對象。



福建省把對村（社區）黨組織巡察納入全面從嚴治黨總體部署，巡察利劍直插基層，縱深推進全面從嚴治黨向基層延伸。今年以來，全省共巡察村（社區）黨組織2409個，移交問題線索1054條，推動基層黨組織建設走深走實。



整合監督力量，一體統籌形成合力



“是我審核不嚴，真不應該。”日前，鬆溪縣溪東鄉一村村委會原主任陳某某在接到處分決定書時後悔地說。



此前，鬆溪縣委對該村開展巡察，運用“審巡紀”聯動監督模式，審計人員發現村內道路硬化項目工程的招標代理機構與施工單位互為關聯公司，疑似虛假招投標。隨後，巡察人員下沉工程現場勘驗，發現該工程項目路面厚度和砂礫石底層厚度明顯不足，虛增工程量多領工程款2.5萬餘元。“審巡紀”三方迅速會商，該縣紀委監委很快查實陳某某未能正確履職等問題，最終陳某某受到嚴肅處理，多結算的工程款被全部追回。



點多面廣是對村（社區）巡察的一個突出特點。福建省有1.7萬餘個村（社區），把村（社區）黨組織作為巡察全覆蓋對象後，平均每個縣（市、區）增加巡察對象200個左右。為破解信息交流不暢、監督力量分散薄弱等難題，福建省探索“審巡紀”聯動監督模式，在南平市開展試點後向全省推廣，整合紀檢監察、巡察、審計監督力量，組成聯合監督組，同向發力、同題共答、同頻共振。

