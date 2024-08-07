專家解答：高溫酷熱天氣變多？何時緩和？

（來源：新華網） 中評社北京8月7日電／據央視新聞報導，進入8月以來，江蘇、浙江、上海、安徽、江西等地部分地區氣溫紛紛突破40℃，甚至有些地區最高氣溫突破當地歷史極值。相比以前，高溫酷熱天氣越來越多了嗎？哪些因素帶來高溫天氣“集中影響”？



8月6日，中央氣象台繼續發布高溫橙色預警，南方高溫天氣持續。江淮及其以南大部地區日最高氣溫在35℃以上，江南大部最高氣溫可達37～39℃，浙江、江蘇、江西等局地可達40℃以上。



中央氣象台8月6日繼續發布高溫橙色預警，預計6日白天，新疆准噶爾盆地、吐魯番盆地、南疆盆地中東部、內蒙古西部、甘肅河西以及河南東南部、安徽中南部、江蘇中南部、上海、湖北大部、湖南、江西、浙江、福建、廣西大部、廣東、四川盆地等地有35℃以上高溫天氣。



其中，新疆盆地地區、內蒙古西部、安徽南部、江蘇南部、上海西部、湖北東部、湖南大部、江西、浙江、福建大部、廣東中西部、廣西東北部等地最高氣溫37℃以上，浙江中西部以及安徽南部和湖北東南部、江西西北部等地的局部地區可達40℃以上。



請公眾持續做好防暑降溫措施，減少戶外活動，謹防高溫天氣對人體健康的不利影響；此外，警惕午後對流性天氣突襲，外出注意攜帶雨具。