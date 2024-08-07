﻿香港租金攀升　買樓收租可抵按揭

觀塘BAL RESIDENCE。（大公報） 中評社香港8月7日電／大公報報導，本港樓市出現“租金狂升、樓價大跌”異常現象，過去3年樓價累跌近3成，同期租金卻升近4%，造就“供抵過租”重現，有單位更供平過租超過2成，租金回報率高達5.1厘。



中原地產抽取上半年部分屋苑低價成交，並於撤辣後成功租出的單位作分析，發現當中部分成交確實已經出現“供抵過租”，即是業主每月供樓負擔，比租住同一單位的租金為低。由於租金收入已完全覆蓋供樓支出，業主毋須每月再“補貼”，扭轉多年來“租抵過供”局面。事實上，近期一些趁樓價跌、租金升而入市的本地或海外投資者，收租回報已不再是只得1及2厘，而是普遍有3及4厘，甚至更高，單計每月收租已足夠甚至高過供樓支出。



代理料吸引投資者入市



中原地產碧海藍天分行高級區域營業經理許永生表示，長沙灣佳悅中層E室，實用面積212方呎，屬開放式單位，獲一名投資者於今年3月底、即政府宣布全面撤辣後斥316.97萬元購入，呎價14951元。該買家5月收樓，兩個月後即以1.35萬元全包租出，呎租64元創項目新高，租金回報率5.1厘，回報之高屬近年新盤少見。“供抵過租”有數得計，按市場常用供樓標準，即7成按揭、供30年及按息4.125厘計，此單位每月供款為10754元。



由此可見，同一個單位，業主每月供樓款項比租金收入低2746元或20.3%，即使扣除每月管理費近1200元，業主每月仍可淨袋約1500元。

