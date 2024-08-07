伊拉克美軍基地遇襲釀5傷

伊拉克美軍阿薩德空軍基地多次遇襲。圖為該基地2020年1月遭伊朗導彈襲擊後損壞情況。（圖源：法新社） 中評社北京8月7日電／據大公報綜合美聯社、路透社報導，美國國防部官員5日表示，位於伊拉克西部安巴爾省的阿薩德空軍基地當晚遭到多枚火箭彈襲擊，造成至少5名美軍人員受傷，其中一人傷勢嚴重。



由於哈馬斯領導人哈尼亞上周在伊朗遭以色列暗殺身亡，伊朗矢言報復，外界擔憂加沙衝突可能演變成更廣泛的中東戰爭。美國防長奧斯汀和以色列防長加蘭特在5日的通話中表示，伊拉克境內基地遇襲，標誌中東局勢“危險升級”。



當地時間5日晚，伊拉克西部安巴爾省駐有美軍的阿薩德空軍基地發生爆炸，並冒出濃煙。兩名伊拉克安全消息人士稱，兩枚“喀秋莎”火箭彈落在基地內。五角大樓預計，未來幾天，親伊朗武裝力量將對該地區的美軍發動更多襲擊。伊拉克駐有約2500名美軍，同時與伊朗支持的民兵組織有密切聯繫。



美國總統拜登和副總統哈里斯5日在白宮戰情室就中東局勢聽取簡報。白宮國家安全團隊向拜登和哈里斯匯報，目前尚不清楚伊朗和黎巴嫩真主黨將於何時對以色列發動大規模報復性襲擊。



黎巴嫩真主黨6日向以色列北部城市阿卡附近軍事設施發射無人機，已造成5人受傷。一名真主黨消息人士稱，真主黨對其高級軍事指揮官舒庫爾遭以方暗殺的回應尚未到來。