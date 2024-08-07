智庫報告解析新時代全面深化改革

2024年5月24日，在位於上海市嘉定區的上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院腫瘤質子中心，工作人員介紹由瑞金醫院醫生和醫療公司共同研發的用於恢復患者下肢的醫療機器人。（圖源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，改革開放，是當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。



今年7月，舉世矚目的中共二十屆三中全會召開，審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。這既是黨的十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇。



中國如何進一步全面深化改革、推進中國式現代化？又將對世界產生哪些影響？6日，中央黨史和文獻研究院國家高端智庫和新華社國家高端智庫以中英文面向全球共同發布聯合撰寫的智庫報告《以全面深化改革推進中國式現代化的重大成就和世界貢獻》。報告全文約2.4萬字，系統總結了新時代以來中國共產黨以全面深化改革推進中國式現代化的重大成就、基本遵循和世界貢獻。



正如報告所總結的：以全面深化改革推進中國式現代化，不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界。



重大成就：以“中國之制”推進“中國之治”



“各領域基礎性制度框架基本建立，許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構，總體完成黨的十八屆三中全會確定的改革任務。”對於新時代全面深化改革成就，決定這樣指出。



從深度看，財稅體制改革、國有企業改革、農村改革等關鍵領域，改革向更深層次推進；從廣度看，堅持“頂層設計”與“基層首創”相結合，改革的系統性、整體性、協同性明顯提升；從溫度看，幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫……一樁樁“百姓事”，成為改革的發力點、落腳點。

