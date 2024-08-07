多個歐洲國家要求本國公民盡快離開黎巴嫩

中評社北京8月7日電／據新華社綜合新華社駐歐洲地區記者報導：鑒於黎巴嫩與以色列邊境衝突持續升級、黎巴嫩安全形勢嚴峻複雜，多個歐洲國家近日要求本國公民盡快離開黎巴嫩，部分國家正考慮撤僑的可行性。多家歐洲航空公司取消了往返黎巴嫩的航班。



目前有逾2萬名法國人在黎巴嫩，法國外交部門4日要求本國公民離開黎巴嫩。法國外交部發言人說，目前仍有從黎巴嫩直飛法國的商業航班，在黎巴嫩的法國人應盡快撤離。



德國外交部發言人近日緊急呼籲所有本國公民盡快離開黎巴嫩，德國聯邦國防軍已準備好在必要時撤僑。據德國外交部統計，目前在黎德國人大約有2000人。



多個北歐國家也發布旅行警告。挪威外交大臣艾德5日晚發表聲明，敦促所有在黎挪威公民立即離開該國。他說：“黎巴嫩的安全形勢嚴重，並可能迅速惡化。離開黎巴嫩的機會可能在短時間內消失。”瑞典政府宣布將暫時關閉駐黎使館，並將使館人員轉移到塞浦路斯。芬蘭外交部也警告在黎芬蘭人盡快離開。



多個歐洲國家先後發布“旅行禁令”。波蘭外交部建議本國公民近期避免前往黎巴嫩、以色列和伊朗。瑞士、荷蘭、克羅地亞、捷克、斯洛文尼亞、羅馬尼亞、拉脫維亞等國也紛紛呼籲本國公民盡快撤離黎巴嫩等地。