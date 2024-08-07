以軍在約旦河西岸打死10名巴勒斯坦人

8月6日，在約旦河西岸城市傑寧，人們查看以軍襲擊後的廢墟。（圖源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，巴勒斯坦衛生部6日發表聲明說，以色列軍隊5日晚至6日在約旦河西岸多地開展行動，導致10名巴勒斯坦人死亡。



聲明說，以軍5日晚在約旦河西岸北部的亞喀巴鎮開槍打死4人，另有7人受傷，其中2人傷勢嚴重。以軍6日在約旦河西岸北部城市傑寧炸死5人。以軍6日還在約旦河西岸南部城市伯利恒附近開槍打死1人。



以軍6日發表聲明說，以戰機在傑寧空襲了巴勒斯坦武裝人員。

