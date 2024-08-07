富權：民進黨“四大天王”全退出政治舞台

中評社香港8月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：民進黨“四大天王”全退出政治舞台。以下為文章內容。



台灣地區“總統府”昨日發布人事令，核定駐日“代表”謝長廷、駐丹麥“大使”李翔宙免職，並確定任命民進黨副秘書長楊懿珊為駐美國“公使”。



而在八月一日，“總統府”公布新聘“資政”二十七人、“國策顧問”七十三人，謝長廷在“資政”名單中“榜上有名”。



按照《“總統府”資政國策顧問遴聘辦法》規定，“資政、國策顧問均為榮譽銜”，其遴聘資格為：一、曾任“政府”機關、民意機關重要職務或主要政黨負責人，政績卓著。二、社會各領域傑出或專業人士，貢獻卓著。三、對“國家”有特殊貢獻或對於“國家”大計具有卓識碩見。歷來慣例是，“資政”屬於“院長級”，或是卸任“院長”或具有相同等級的政治分量；而“國策顧問”則一般要有“部長級”的分量，包括卸任“立委”也算同級。



因此，謝長廷這次被抬上“資政”的“神枱”，比照“卸任”的慣例，等於是賴清德“飭令”其卸卻所有政治公職，退出政治舞台。而與謝長廷“同等待遇”的，也有與謝長廷一樣，都曾擔任過“行政院長”及民進黨主席的蘇貞昌。



本來，按照慣例，賴清德應當是在發布免去謝長廷“駐日代表”之職後，才發表其為“總統府資政”，但現在的次序卻是“顛倒”。可能是一方面台灣當局早在月前就已經放風謝長廷將於七月底卸任，但因接任程序需要時間，所以在昨日才發布其卸任的人事令。不過，卻沒有同時發布接任人選，而新任“駐日代表”已經內定由前“考試院”副院長李逸洋出任。



另一方面，本期“總統府資政的任期至二零二六年五月十九日止，亦即賴清德任期的上半期。本來應當讓他們“做足”兩年，但賴清德就職後事情較多，而且有個別人選可能還需“斟酌”，因而拖到八月一日才發布，不能再拖了。



此前，被委任為“資政”者，還有“復出”擔任政治公職者，如丁懋時於一九九九年十二月轉任“總統府秘書長”，姚嘉文於二零零二年九月轉任“考試院院長”，賴英照於二零零二年九月轉任“司法院大法官”，張博雅於二零一零年十一月轉任“中選會”主委等，但自蔡英文上台後，從因為中央選舉委員會主任委員。但自二零一零年修改《“總統府”組織法》，將“資政”和“國策顧問”全部改為無給職（即沒有薪水）後，就基本上是“卸任老人院”或“酬庸院”。

