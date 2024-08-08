黃彤芳答中評：冀大陸棒球隊亦來台交流

台灣花蓮縣光復鄉光復國民小學校長黃彤芳（中評社 盧哲攝） 中評社連城8月8日電（記者 盧哲）2024年東森杯海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節正在福建省連城縣舉行。台灣花蓮縣光復鄉光復國民小學校長黃彤芳在此間對中評社記者表示，棒球交流非常重要，也很希望、歡迎大家可以到台灣交流。相信兩岸小選手們在活動中的不斷交流，在促進技藝進步的同時，能增進彼此的認識和瞭解。



2024年東森杯海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節開幕式6日在福建省連城縣舉行。本屆活動以“青春之棒 築夢未來”為主題，兩岸青少年以球會友，切磋球技。活動為期8天，共有來自兩岸8支青少年棒球隊，134名青少年球員參加。賽事設A、B兩個小組進行單循環小組賽，按積分總排名，從8月5日至7日展開20場比賽的激烈對壘。



台灣花蓮縣光復鄉光復國民小學校長黃彤芳在開幕式後接受中評社記者採訪時說，光復國民小學重視棒球運動，也培育了一批有穩定度的教練團體。來到福建連城比賽，瞭解到很多從台灣來的職業選手在連城做棒球教練。“因此我們來到這裡非常親切，因為有一些棒球賽場上球風球技的部分是有連結的。”



在兩岸棒球訓練和文化上，黃彤芳認為，兩岸相同的地方還是比較多的。“包括整個球場的規矩，該是怎麼樣去執行。球員第一個應該是感謝我們的球場，感謝我們的教練，感謝我們的裁判——這一塊孩子感恩的心，感謝大人的心，這一個是很重要的。”而兩岸小選手們在活動中的不斷交流，能增進彼此的認識和瞭解。“孩子的適應性是非常大的。參加這個活動可以讓他們與其他的同學增進友誼。”