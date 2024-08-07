﻿聯招放榜　近半尖子中大讀醫

中評社香港8月7日電／大公報報導，2024年度“大學聯合招生辦法”（“聯招”）正式遴選結果將於今日（7日）上午9時公布。據悉，全港首100名文憑試尖子，近半選讀香港中文大學（中大）醫科，五名應屆文憑試超級狀元及狀元選擇入讀中大醫學院。



中大今年透過聯招共取錄3019名本科生，當中超99%為Band A考生。以聯招取錄之新生比例，中大連續三年超逾八成。而本港兩所醫學院2024／25年度的醫科學額各有295個，中大醫學院今年共取錄212名文憑試考生，占學額72%，亦是連續七年文憑試考生占學額七成或以上。“環球醫學領袖培訓專修組別”（GPS）連續11年成全港收生成績之冠──據悉，讀醫的文憑試狀元、榜眼及探花（分別指考獲六科、五科及四科5＊＊的文憑試考生），七成選讀GPS課程。



港大“明德學子”共15人



香港大學（港大）透過聯招錄取4位“狀元”（6科5＊＊），連同考獲4科5＊＊或以上的同學將分別入讀“內外全科醫學士”、“工商管理學學士（國際商業及環球管理）”、“牙醫學士”等課程。



而港大今年授予的“明德學子”合共15位，為各學院中考獲最佳文憑試成績（包括同分者）的考生，最佳六科平均達49分佳績。港大表示，今年文憑試各聯招課程收生成績理想，整體分數比去年有所提升，錄取同學平均每科分數接近6分。此外，港大今年錄取了48名本地非華語考生，人數為八大院校中最多。



此外，香港科技大學（科大）今年經聯招合共取錄1676名文憑試學生，當中近99%為Band A考生。今年科大取錄了14名考獲4科5＊＊或以上（包括數學科延伸部分M1／M2）及公民科達標的文憑試學生，當中包括一名考獲7科5＊＊及公民科達標的“超級狀元”，入讀工商管理學士（環球商業管理）。



科大表示，最佳五科平均成績最高的三個學科為理學士（量化金融學）、工商管理學士（環球商業管理）、國際科研，其最佳五科平均成績分別為39.75、37.5、36.4。



而香港浸會大學（浸大）今年經大學聯招取錄了近1100名學生，當中超過84%把浸大的課程列為首三志願（Band A）。浸大今年平均收生成績最佳的課程為中醫學學士及生物醫學理學士（榮譽），經聯招錄取了46名學生。