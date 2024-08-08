台胞首試雕版印刷：多元文化是我中華文化特色

雕版古鎮——四堡（中評社 盧哲攝） 中評社連城8月8日電（記者 盧哲）2024年東森杯海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節正在福建省連城縣舉行。期間，來自兩岸的觀賽嘉賓參訪了連城四堡古鎮，瞭解雕版印刷歷史，並親身體驗雕版印刷的樂趣。有參與體驗的台灣高校教授孫立群表示，連城地處客家地區，而台灣也越來越重視客家文化。他表示，多元文化本來就是我們中華文化裡面非常重要的一個特色，希望中華文化裡面所有的不同文化，都可以受到同等的重視。



據介紹，雕版古鎮——四堡，地處福建省的連城、長汀、清流、寧化四縣交界處，是明清時期中國四大雕版印刷基地之一。鼎盛時期，書坊多達100餘家，刊刻經史子集、啟蒙讀物等九大類一千餘種，書商銷售網絡有“壟斷江南，遠播海外”之說，是雕版印刷文化在世界上的唯一遺存。



1999年，四堡被福建省政府列為首批“省級歷史文化名鄉”。霧閣、中南、四橋、田茶相繼評為中國傳統村落；2001年，古書坊建築群(共50處)被國務院列為全國重點文物保護單位；2008年，四堡雕版技藝被列為國家級非物質文化遺產保護項目；2015年，四堡雕版印刷展覽館被列為首批中國印刷博物館福建(連城)印刷文化保護基地。



當天，來自兩岸的多位嘉賓參訪了四堡古鎮，並在技藝師傅的指導下，親手嘗試和體驗了雕版印刷製作過程。來自台北市立大學的教授孫立群在師傅的指導下，通過噴水、塗墨、覆蓋、掃抹、印壓等程序，成功印製出了一副飛龍畫作，十分興奮。