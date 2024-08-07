中評社香港8月7日電／大公報報導，據祥益地產總裁汪敦敬分析說，新冠疫情過後，特區政府全力回復經濟活力，包括在今年2月28日全面撤銷“樓市辣招”，希望釋放購買力刺激經濟，而近期銀行放貸變得保守，與政府復興經濟的意願背馳。



今次銀行收緊借貸和過去有顯著分別，之前銀行收縮借貸的同時也會小心平衡，避免市場因銀根短缺而產生惡性循環，但近期的銀行借貸收縮得似乎過急，在商業借貸方面給公眾感覺是銀行大量要求補倉，令借款人被迫在市場上劈價求售。



正因為銀行的欠透明度和態度模糊，令投資者與買家不敢入市，包括上車按揭方面，明顯有保留。在缺乏彈性及負面訊息太多的背景下，很多居民甚至放棄入市念頭，市場購買力活力不繼，對市場是很大的傷害。



有很多二、三線的按揭板塊，銀行都已表態不作借貸，包括樓齡舊（超過50年）、村屋、不承認海外收入證明、對大量的物業估價不足，對借貸申請採取冷對待，甚至不作表態，不少買家等到接近交易日仍未獲得答覆。



根據各大銀行的業績報告，近兩年的盈利可觀。例如匯豐香港區中期利潤，2023年和2024年都比2022年增加近倍，全年利潤方面2023年連升兩年，比2021年增加39%；恒生銀行2023年和2024年的中期盈利亦保持了比過往幾年較高的增長水平，2023年的全年利潤按年增長58%；中銀香港2023年中期利潤按年增35%，2023年全年利潤則按年增長26%；渣打香港區中期利潤2023年和2024年按年增長分別錄得166%和18%，全年利潤方面2023年錄得按年增長77%。



筆者認同銀行需要保護自身的利益和風險，但亦有社會責任為市場提供暢順的按揭服務。今年2月份，香港金管局總裁餘偉文曾表示，“若果客戶仍按時還款並且本身經營業務並未出現問題，不應調整貸款額度。”財政司司長陳茂波也在去年11月指出，“只要客戶能夠繼續供樓、還款付息，銀行在一般情況下都不應該追討。”希望銀行的做法與官員所說一致。