中國月度進出口同比增速連4個月保持5%以上

中評社香港8月7日電／中國海關總署7日發佈數據：2024年前7個月，中國貨物貿易進出口總值24.83萬億元，同比增長6.2%。其中7月當月進出口3.68萬億元，同比增長6.5%，月度增速連續4個月保持在5%以上。



新華社報導，海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，外貿保持穩中向好態勢。前7個月進出口規模創歷史同期新高，7月當月進出口同比、環比均增長。



具體來看，出口實現穩定增長。前7個月，中國出口14.26萬億元，同比增長6.7%。其中消費電子產品出口增勢良好，家電、手機、電腦月度出口值連續增長的同時，風力發電機組、船舶、汽車出口增速較快，同比分別增長86.3%、84.4%、20.7%。



進口規模穩中有增。前7個月，中國進口10.57萬億元，同比增長5.4%。其中主要能礦產品、關鍵零部件、重要設備以及消費品進口穩步增長，金屬礦砂進口量同比增加6.2%，平板顯示模組、電子元件、服裝等進口分別增長19.8%、13.1%、8.6%。



外貿經營主體持續活躍。前7個月，中國有進出口實績的外貿經營主體達60.9萬家，同比增加8.8%。其中，民營企業佔比超八成，數量增加10%，合計進出口13.67萬億元，同比增長10.9%，佔中國外貿的比重為55.1%，較去年同期提升2.3個百分點。



在保持對傳統市場韌性的同時，中國對新興市場進出口持續向好。前7個月，中國對歐盟、美國、韓國、日本合計進出口8.49萬億元，同比增長2.2%，佔中國進出口總值的34.2%。



同期，對東盟、中亞、拉美、非洲合計進出口7.6萬億元，同比增長9.8%，佔比較去年同期提升1個百分點；對共建“一帶一路”國家和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）其他成員國進出口同比分別增長7.1%和5.7%。



此外，前7個月，中國東部、中西部、東北地區充分發揮各自區位特點和產業優勢，進出口同比分別增長7.1%、2.5%、2.1%。