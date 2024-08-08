中評編譯：賀錦麗副手沃爾茲的生活小插曲

副總統哈里斯與明尼蘇達州州長沃爾茲在費城。 圖片來源：Michelle Gustafson for WSJ 中評社香港8月8日電（記者 郭至君編譯）代表美國民主黨出戰2024年總統大選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月6日公佈其副手為60歲的明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz），兩人當晚首度以競選搭檔身份同場亮相，出席費城的競選集會。沃爾茲不是此前美國媒體猜測的副手“熱門人選”，賀錦麗的這個選擇似乎令不少人意外。明尼蘇達星論壇報記者Rochelle Olson第一時間梳理了關於沃爾茲的一些家庭、生活、愛好等細節，文章編譯如下：



經過數週對賀錦麗競選副手的猜測，現任副總統已選定Tim Walz州長為民主黨候選人，認識沃爾茲多年的人都收集了關於這位連任兩屆的民主黨州長的生活小插曲。



1、他和妻子Gwen自1994年起育有兩個孩子：Hope最近剛從蒙大拿州的大學畢業，而Gus則在聖保羅市的公立高中就讀。



2、沃爾茲不喝酒也不喝咖啡。他的飲料選擇是健怡礦泉水，而且喝很多。在戒酒之前，他曾於1995年在內布拉斯加州醉酒駕駛。



3、他非常守時。



4、他坐後座會暈車。



5、1989年，他曾在中國教授英文，至今仍能用普通話溝通。

