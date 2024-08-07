在韓國際中文教育志願者崗中培訓在首爾舉辦

8月5日，第十一屆在韓國際中文教育志願者崗中培訓舉行開班儀式。圖為活動現場合影。教育部中外語言交流合作中心供圖 中評社北京8月7日電／據人民日報報導，8月5日至6日，由中國教育部中外語言交流合作中心主辦、北京外國語大學與韓國外國語大學孔子學院聯合承辦的第十一屆在韓國際中文教育志願者崗中培訓在首爾舉辦。韓國外國語大學副校長金玟妌、中國教育部中外語言交流合作中心副主任靜煒、韓國教育部國立國際教育院國際交流協力部部長宋達庸、北京外國語大學副校長趙剛等在5日的開班儀式上致辭。



金玟妌表示，韓國外國語大學孔子學院深度參與在韓國際中文教育志願者項目，已連續十一年承辦教師崗中培訓。她對志願者教師們的無私奉獻與辛勤付出表示高度讚賞，並感謝他們在韓國各地致力於漢語教學、推動韓國中文教育不斷向前發展。



靜煒在致辭中表示，國際中文教育志願者項目實施20周年來，項目取得長足發展，志願者教師們為推動海外中文教育、增進中外兩國青少年之間的瞭解和互信貢獻了重要力量。她向志願者教師提出三點希望：一是保持熱情，在崗位上精耕細作行穩致遠；二是珍重友誼，成為中韓人文交流的友好使者；三是把握機遇，在時代浪潮中締造美好未來。



此次培訓為期兩天，共有172名國際中文教育志願者教師參加。韓國延世大學教授金鉉哲、韓國外國語大學教授張恩榮、北京外國語大學教授季薇等多位專家學者進行了主題講座，內容涵蓋學術研究、語法教學、社會文化、安全常識等，為志願者教師提供了多方面的幫助和啟發。



北京外國語大學與韓國外國語大學孔子學院於2012年首次承辦在韓國際中文教育志願者崗中培訓項目，至今開辦第十一屆，累計參訓學員達3300餘人次。