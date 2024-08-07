6.49億元水利救災資金下達

中評社北京8月7日電／據新華社報導，記者7日從財政部瞭解到，為積極應對目前嚴峻複雜的防汛抗洪救災形勢，財政部6日會同水利部下達中央財政水利救災資金6.49億元，支持遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、陝西、甘肅等14省（自治區、直轄市）做好台風、洪澇水利防汛救災相關工作。中央財政重點對上述地區開展水利工程設施水毀修復、排查消除安全隱患等工作予以適當補助，助力保障水利工程設施主汛期安全運行。