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遼寧鐵嶺縣王河潰口封堵完成
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2024-08-07 17:59:24
中評社北京8月7日電／據新華社報導，經現場搶險人員連夜作業，8月7日4時27分，遼寧省鐵嶺縣境內的王河右岸範家窩棚村段潰口封堵完成。
記者7日上午在現場看到，潰口長度達18.6米的河堤已重新連接。一輛輛卡車運載著黏土，陸續進入現場，將黏土傾倒在封堵後的河堤上，隨後由挖掘機將其推平，進行加高加固、防滲閉氣作業。
鐵嶺市水利局副局長孫懷軍介紹，本次搶險工作共調集了130餘台搶險車、1萬多立方米物料。自險情發生到完成合龍，無人員傷亡。後續將對水淹區進行排澇、清淤、消殺等作業，盡快恢復生產生活。
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