三中全會為深化文化體制機制改革指明方向

中評社北京8月7日電／據新華社報導，文化關乎國本、國運，文化興則國運興，文化強則民族強。黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），立足強國建設、民族復興的戰略高度，著眼賡續中華文脈、推動文化繁榮的重大使命，聚焦建設社會主義文化強國，提出深化文化體制機制改革重大任務，明確改革路徑和具體舉措，為新時代新征程文化改革發展提供了根本遵循、指明了前進方向。



一、充分認識深化文化體制機制改革的重大意義



中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化，既要通過經濟體制改革，解放和發展社會生產力，實現物質富裕，也要通過文化體制改革，激發文化生命力、創造力，實現精神富足。當今世界百年未有之大變局加速演進，文化越來越成為綜合國力競爭的重要力量；中華民族偉大復興進入關鍵時期，文化越來越成為強國建設、民族復興的強大支撐。在新的歷史起點上深化文化體制機制改革、推動文化繁榮興盛，事關中國式現代化建設全局，事關國家長治久安、民族永續發展。



（一）深化文化體制機制改革，是擔負新的文化使命的必然要求。中國共產黨是具有高度文化自覺和文化自信的馬克思主義政黨，自覺致力於在賡續歷史文脈中推進文化創造，在傳承中華文明中推動文化進步。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央從全局和戰略高度，對宣傳思想文化工作作出系統謀劃和部署，推動新時代宣傳思想文化事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。特別是我們把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合，造就了一個有機統一的新的文化生命體。面向新時代新征程，習近平總書記提出新的文化使命。完成這一使命，關鍵在改革。必須通過改革進一步破解深層次體制機制障礙，激發文化創新創造活力，為推動文化繁榮、建設文化強國提供強大動力和制度保障。



（二）深化文化體制機制改革，是豐富人民精神文化生活的內在要求。相對於物質滿足，文化是一種精神力量，是一種訴諸長遠、訴諸千秋萬代的視野與情懷。越是物質富足，人們的精神文化需求越是強烈。而且，隨著人們文化素質、文化水準提高，人們對文化作品質量的要求更高了。這些年，我國文藝創作生產能力大幅提升，各種文化產品和服務供給數量高速增長，文化供給的主要矛盾已由“夠不夠”轉向“好不好”。這就要求我們進一步深化改革，加快建立有利於優質文化產品服務不斷湧現的體制機制，更好豐富人民精神世界、增強人民精神力量。

