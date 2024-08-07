“讀懂二十屆三中全會”主題研討會綜述

中評社北京8月7日電／原標題：進一步讀懂中國、讀懂中國式現代化——“紅廳論壇：讀懂中國共產黨二十屆三中全會”主題研討會綜述



來源：新華社



中國式現代化是在改革開放中不斷推進的，也必將在改革開放中開辟廣闊前景。由中共中央黨史和文獻研究院、新華通訊社聯合主辦的“紅廳論壇：讀懂中國共產黨二十屆三中全會”主題研討會6日在中國共產黨歷史展覽館紅色大廳舉行。



不久前召開的中共二十屆三中全會，擘畫了以進一步全面深化改革推進中國式現代化的宏偉藍圖。以全面深化改革推進中國式現代化，不僅深刻改變中國，也造福世界。



研討會上，中央黨史和文獻研究院國家高端智庫和新華社國家高端智庫以中英文面向全球共同發布聯合撰寫的智庫報告《以全面深化改革推進中國式現代化的重大成就和世界貢獻》。來自國內外的專家學者、媒體記者展開了深入充分的交流探討，為國際社會進一步讀懂中國、讀懂中國式現代化提供有益借鑒。



抓住關鍵時期，開創中國式現代化新局面



當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。形勢環境愈發複雜嚴峻，改革發展任務之艱前所未有，中國之問、世界之問、人民之問、時代之問向我們提出更加艱深的考題。



中共中央黨史和文獻研究院院長、中央黨史和文獻研究院國家高端智庫理事會理事長曲青山表示，全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一次十分重要的會議，將譜寫進一步全面深化改革、推進中國式現代化的時代新篇，今後相當長時期的一個關鍵詞就是“進一步全面深化改革”，這將為中國式現代化提供強大動力和制度保障，也將讓中國在擴大國際合作中攜手推動世界走向更加美好的未來。

