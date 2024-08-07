河北：文旅“新”潮引燃夏日經濟

在河北省秦皇島市北戴河區鴿子窩公園，海上幻影秀正在上演。（圖源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，在“新玩法”中感受別樣山海，來一場研學游深度觸摸文化脈動，跟著音樂奔赴一座城市……進入暑期，河北“上線”眾多文旅新業態、新場景、新產品，引燃夏日文旅新熱潮，推動市場消費顯著增長。



老景區“新”玩法：“＋旅遊”帶來新動能



隨著夜幕降臨，在河北省秦皇島市北戴河區鴿子窩公園一場關於“鳥與生態”的奇幻夜游拉開大幕，通過數字技術打造的“小精靈們”穿梭在霧氣繚繞的森林，不經意間便會來到遊客身邊展開親密互動。



在公園另一側，海上幻影秀正在上演，秦始皇策馬揮鞭、魏武帝東臨碣石、古老詩篇熠熠發光……短短一刻鐘內，千年間往事躍然遊客眼前。



數字技術與交互藝術的“加持”，為鴿子窩公園這個傳統景區打開新通道。“海還是那片海，但又多了不同體驗，讓家人流連忘返。”北京遊客張錚說。



今年以來，河北結合城市更新、鄉村振興、新型城鎮化建設，利用數字技術、多元化業態賦能文旅產業，不斷打造消費新空間和新場景，為文旅市場帶來新動能。



7月下旬，北京的侯女士再次自駕到草原天路河北省張家口市張北段“避暑游”。她驚喜地發現，重新開園的野狐嶺生態旅遊區多了兒童歡樂穀、露營基地、實景演出等10多項業態，解鎖了更多新玩法。記者瞭解到，這個旅遊區7月25日開園，一周內接待遊客3萬人次，日接待最高峰6800人次。



傳統文化“新”感知：研學游持續火爆



聽匠人講述窑火不熄的傳承故事，在古耙池、泥池等文化遺存間觸摸歷史的厚重……在位於河北省邯鄲市的磁州窑富田遺址博物館，來自河南新鄉的120名學生正展開一場深度“研學游”。

