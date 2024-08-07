二手閑置交易引領綠色消費

中評社北京8月7日電／據工人日報報導，作為綠色消費的重要組成部分，近年來，閑置交易市場規模日益壯大。不過，貨不對板、維權困難等問題也在一定程度上影響了交易體驗。蓬勃發展的閑置交易，還需補上規範化短板。



閑置不用的小家電，穿過的舊衣服，用不完的化妝品……如今，“買新不買舊”的觀念發生變化，很多人主動選擇買賣二手閑置物品。對人們而言，閑置交易不僅是一種能夠在省錢的同時踐行環保理念的節儉行為，也是一種尋找個性與文化圈層的新生活方式。



數據顯示，目前，全國閑置商品日均交易額已突破10億元，每天都有400萬件閑置物品在平台上發布，二手閑置市場規模已突破萬億元。



國務院近期印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，實施回收循環利用行動，支持二手商品流通交易。以綠色消費為主要特徵的“二手經濟”迎來新的發展機遇。與此同時，面對一些交易中的矛盾糾紛，蓬勃發展的閑置交易市場還需補上規範化短板。



浪費變消費，二手商品好處多



“沙發、冰箱、衣櫃……我家的家電家具幾乎都是二手的。”住在北京市海淀區的張依告訴記者，自從她分到了人才公租房後，就加入了所在社區的閑置交易互助群，從中找到不少家居好物。



“全新的家具不僅價格昂貴，而且還要擔心甲醛污染，對於租房族來說，二手家具顯然更具性價比。”張依認為，除了價格實惠，買賣閑置物品也顯示了年輕人綠色低碳的生活態度，舊物只要質量過關，完全可以循環利用，避免浪費。



此外，很多年輕人的閑置交易並不局限於常規舊物，以個人興趣為出發點的交易還囊括了許多小眾物品。吳豪是一名騎行愛好者，平時喜歡收藏古典公路車。“10年前的公路車衹有在舊物市場上才能找到，有時光賦予的歷史感。”吳豪說。

