“不打烊”消費場景擴大推動夜間經濟發展

中評社北京8月7日電／據工人日報報導，炎熱夏季，許多消費者熱衷在傍晚至夜間外出活動。《工人日報》記者近日在北京多地走訪發現，隨著24小時健身房、開啟夜間游覽模式的博物館等消費場景加入“不打烊”行列，夜間經濟的活力持續攀升。走出單一“煙火氣”業態的夜間經濟，正逐步融合聯動多個消費場景，使消費者的選擇更加多元。



更多“動靜皆宜”的消費選擇



7月25日晚上10點多，位於北京市海淀區中關村東路的一家健身房內燈火通明，20多位健身愛好者分布在有氧區、力量區、團操區，各自鍛煉。與一般健身房不同的是，這家店24小時營業，消費者可以選擇在任何方便的時間到店鍛煉。



“這種營業時間非常人性化，只要我有空，就能隨時過來。”在該健身房辦理會員卡的張先生告訴記者，因為白天忙著工作，加之高溫，他缺乏足夠的時間和精力前來健身，“不打烊”的健身房為他提供了夜間健身的便利。



隨著暑期旅遊進入旺季，文博場館開始夜間開放，給遊客帶來更加清涼舒適的游玩體驗。記者瞭解到，今年暑假期間，國家自然博物館、北京天文館等多個場館延長2至3小時的營業時間，豐富的夜間活動吸引了大量遊客前來觀展。



“我們是跟著研學團一起來的北京，專門帶孩子來看國家自然博物館的夜場，這裡有博物夜談、電影放映、侏羅紀恐龍特展等各種各樣的活動。”7月28日晚上6點，來自浙江杭州的楊女士正帶著女兒在館內參觀，根據研學機構的日程安排，當晚還有許多充滿趣味的活動等著她們。



多個夜間消費場景走向融合



“夜間觀展以獨特的氛圍為公眾帶來與日間截然不同的文化體驗。”北京天文博物館工作人員介紹，“延長閉館時間顯著提升了客流量，家庭遊客有明顯增加。”

