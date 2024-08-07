銀行年中工作會議密集召開　明確下半年工作

中評社北京8月7日電／據經濟參考報報導，7月中旬以來，銀行業金融機構陸續召開2024年年中工作會議，圍繞做好“五篇大文章”、服務實體經濟、深化改革、加快轉型、防範化解風險等工作，明確下半年“施工圖”。



國有大行：扎實做好“五篇大文章”



近日，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行接連召開年中工作會議，聚焦提升金融服務實體經濟質效、扎實做好金融“五篇大文章”作出進一步部署。



7月29日至30日上午，工商銀行2024年黨建暨年中經營工作會議在京召開。會議指出，要以領軍行姿態助力經濟回升向好，加大投融資支持力度，推動投融資總量增量保持引領。突出主責主業，加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務，積極助力新質生產力發展，扎實做好“五篇大文章”，服務好“三大工程”“兩新”“兩重”及高水平對外開放等重點領域，確保完成製造業、戰新、綠色、普惠、民企、涉農等結構性任務。要多措並舉穩營收、穩資金、穩資產、穩資本，穩固平衡好經營基本盤。



農業銀行2024年年中黨建和經營工作會議要求全行深化“五篇大文章”、穩增長促消費等重大戰略、重點領域和薄弱環節金融服務，助力實現全年經濟社會發展目標，當好服務實體經濟的主力銀行。會議提出，要做優服務“三農”主責主業，持續深化三農金融事業部運行機制改革，加力做好糧食安全、鄉村產業等重點領域金融服務，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面助力城鄉融合發展。要持續優化強化實體經濟金融服務，健全服務體系，全力支持重大項目建設，積極服務大規模設備更新和消費品以舊換新，助力構建房地產發展新模式，推動綠色金融、普惠金融、養老金融等擴面提質。要加快健全適應新質生產力發展需要的服務體系，持續完善專屬政策、產品和組織體系，深入推進智慧銀行建設，創新提升科技金融服務質效。



交通銀行年中工作會議7月26日至27日在滬召開。會議要求，要始終堅持服務實體經濟根本宗旨，以做實做好“五篇大文章”全面提升金融供給質效。保持服務實體經濟力度不減，統籌平衡好“量價險”關係，提升服務實體經濟的有效性、均衡性和可持續性。搶抓數字經濟、數據賦能的發展機遇，持續優化經營模式。以普惠金融數字化經營中心建設為切入點，上下貫通實現經營模式轉型創新。進一步強化上海主場創新策源作用，加快創新經驗的總結提煉、復制推廣和迭代更新。強化全行“一盤棋”意識，在“五篇大文章”相關領域盡銳出戰，全方位強化政策、系統、資源等方面的支撐保障。

