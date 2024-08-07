科技成果轉化跑出“西部速度”

中評社北京8月7日電／據經濟參考報報導，西部地區正以新速度推進科研成果加速轉化。日前，記者調研採訪重慶、甘肅、寧夏等西部重地發現，科研機構、企業、政府等多方聯動，通過一系列創新舉措持續加快科技成果轉化，為我國科技創新版圖增添新亮點。



50多家研發機構和500多家科技企業，引進、孵化、轉化了660多項科技成果……成渝地區正建設具有全國影響力的科技創新中心，兩江協同創新區正是標誌性平台之一。



在位於兩江協同創新區內的重慶新型儲能材料與裝備研究院，一組陳列的研發產品引得記者駐足。



“現在大家看到的鎂合金一體化超大壓鑄件是新能源汽車電池箱蓋，它作為目前世界同類產品中最大的鎂合金汽車壓鑄件，與常用同類鋁合金鑄件相比力學性能相當，但減重32%。”重慶新型儲能材料與裝備研究院執行院長王敬豐介紹說，鎂合金是最輕的輕量化金屬材料，在新能源汽車上應用將產生顯著節能減排效益，目前研究院已與寶武鎂業等龍頭企業成立了聯合研發中心，持續推動超大鎂合金一體化鑄件的大規模應用。



從研究院走向應用場，從高校塔頂走向產業前沿，在兩江協同創新區的明月湖畔，重慶大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學等高校院所正與政府聯合共建各類新型研發機構，加快打造全國重要的技術創新和產業創新策源地。



“整體來看，目前兩江新區已聚集高新技術企業930家，總量位居全市第一，已在兩江協同創新區集聚西北工業大學重慶科創中心等50家科研院所，集聚創新創業人才5000餘名，打造科研平台150餘個。”兩江新區科技創新局局長向悅文表示。



從技術研發到產業化落地的鴻溝被稱為“死亡之穀”，科技成果轉化是科技創新的“最後一公里”。黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，“深化科技成果轉化機制改革，加強國家技術轉移體系建設”。近年來，西部地區正積極探索創新方式，書寫科技成果轉化機制改革的“西部新答卷”。

