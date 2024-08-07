長虹AI推理模組“慧”及千行百業

（圖源：央廣網） 中評社北京8月7日電／據央廣網報導，7月29日，在2024首屆人工智能先進技術成果供需對接大會上，長虹控股集團旗下四川愛聯科技有限公司的“AI推理模組”成為了會展亮點，不僅在展出期間引得參展觀眾紛紛駐足，更是在大會上受到行業頂尖專家學者的持續關注。



長虹AI賦能“大腦級”核心



當前，人工智能產業在消費類市場和行業市場均獲得了廣泛應用，尤其是面向行業的智能邊緣推理行業發展勢頭迅猛。



在行業應用中，邊緣推理計算框架模型日益成熟，技術應用門檻逐漸降低，提供了強大的AI推理、目標檢索等功能。該模型具備超強算力、超高能效、高性能特徵檢索、安全啟動等多重優勢，可廣泛應用於智慧城市、交通領域的語音分析、OCR識別、搜索推薦、內容審核等多種AI應用場景中。



“把AI設備看成一個人，AI推理模組就相當於人的大腦。”長虹控股集團相關負責人表示。



對於成熟的AI產品來說，AI電源、AI數據傳輸連接器以及AI推理算法模組，是支撐各類人工智能產品廣泛應用的基礎核心關鍵，保障人工智能產品的動力、算力和響應力。



面對面長虹AI黑科技



長虹“AI推理模組”為何在一眾人工智能技術中脫穎而出、備受青睞？



走進長虹控股集團旗下愛聯科技，近距離感受這項技術的“硬核”之處。

