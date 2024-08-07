Canva可畫發布一站式AI創作套件

Canva聯合創始人兼首席運營官Cliff Obrecht 在現場致辭（圖源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，8月6日，在線視覺傳播和協作平台Canva可畫在北京舉行“Canva Connect 連接你我，可畫未來”主題活動，並在活動中宣布其一站式AI創作套件“魔力工作室”在中國正式上線。Canva可畫聯合創始人兼首席運營官Cliff Obrecht（克里夫·奧布雷赫特）在活動中表示，“‘魔力工作室’的發布，是Canva可畫實現‘賦予世界設計的力量’這一使命的重要一步。中國市場充滿活力且至關重要，非常期待看到Canva可畫的新產品幫助個人、團隊和企業用戶釋放創作潛能。無論是用文字生成圖像，還是一鍵生成符合個人風格的文案，我們深信魔力工作室可以幫助用戶實現提質增效。”



Canva可畫魔力工作室：人人可用的一站式AI創作套件



當下，各行各業的從業者們時常面臨“時間緊、任務重”的挑戰，而AI技術的發展帶來了一種革命性的解決方案。為了賦能每個人實現高效創作，Canva可畫正式推出了“魔力工作室”——一款人人可用的一站式AI創作套件。魔力工作室可以根據用戶需求生成引人注目的內容，提升初稿產出效率，一鍵簡化繁瑣的工作，並幫助普通用戶實現專業級的設計落地，大幅提升創意產出效率。



和Canva可畫的所有產品功能一樣，魔力工作室的功能簡單易操作，無需複雜漫長的學習過程。用戶僅需輸入簡單的文字描述，即可快速生成風格多樣的圖片插畫、效果獨特的花字特效，以及引人入勝的演示文稿等。“魔力快寫”功能可以幫助用戶通過簡單的指令生成流暢且符合品牌調性的文案；“魔力橡皮擦”“魔力抓取”等多種圖片編輯功能，讓用戶能夠輕鬆去除圖片中的“雜亂”元素，提取並自由移動圖片主體；在演示文稿設計方面，“魔力動效”則實現了一鍵生成設計動畫與轉場，讓演示文稿更加生動有趣。

