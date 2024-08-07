進一步擴大電信業務開放

中評社北京8月7日電／據經濟日報報導，工業和信息化部6日公開發布《關於創新信息通信行業管理 優化營商環境的意見》，提出加快建設與數字化發展相適應的現代化行業監管和服務體系，助力構建市場化、法治化、國際化一流營商環境，更好發揮“一業帶百業”的賦能作用，為推進新型工業化，建設製造強國、網絡強國和數字中國，促進經濟社會高質量發展提供堅實支撐。



《意見》共提出4方面12項重點任務。



一是持續優化高效開放統一的准入環境。優化市場准入管理，實現涉多類電信業務的新技術新應用許可“一次性申請、一站式審批”，有序開展電信設備進網許可自檢自證試點，全面深化電子證照應用。加強創新發展支持，統籌開展新型電信業務商用試點，加大新技術新業務創新發展政策支持。擴大電信業務開放，進一步試點擴大增值電信業務向外資開放，深入推進電信業務向民間資本開放。



二是積極營造健康公平有序的競爭環境。健全市場公平競爭規則，完善信息通信市場秩序監管制度規則，加強政策文件公平競爭審查。維護市場良好競爭秩序，建立健全基礎電信市場競爭監管機制，營造公平競爭、開放共享的互聯網行業生態。深化行業組織協同共治，指導行業協會等第三方組織建立市場爭議預處理機制，推動形成公平有序發展的行業氛圍。



三是進一步打造規範透明可預期的監管環境。創新包容審慎監管方式，推動實施事前信用承諾、事中信用分類監管、事後信用修復的行業管理新模式，推廣行政指導、行政約談等柔性監管手段。構建“以網管網”監管能力，推進現有技術監管能力迭代升級，推行遠程監管、線上監管方式，進一步提升監管效能。嚴格規範行政監管執法，落實行政執法三項制度，強化綜合監管，推進監管信息共享互認和執法協作。



四是著力構建便捷可靠優質的服務環境。提升政務服務“一網通辦”水平，圍繞“高效辦成一件事”持續提升服務能力。加快推進電信業務線上辦、異地辦，優化寬帶報裝服務。開展算力互聯互通技術研究和試點應用，打造智算生態圈，促進工業互聯網高質量發展，更好服務支撐新型工業化建設。