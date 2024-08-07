韓國宇航局發布新計劃

韓國發射“世界”號火箭。（圖源：中國國防報） 中評社北京8月7日電／據中國國防報轉編美國航天新聞網近日報導，韓國宇宙航空管理局（KASA）在國際空間研究委員會第45屆科學大會上，公布了韓國最新太空發展計劃。分析稱，韓國宇宙航空管理局此次發布新太空發展計劃，意在積極參與國際太空合作，為下一步發展鋪路。



據悉，韓國宇宙航空管理局成立於今年5月27日，總部設在慶尚南道泗川市。該機構隸屬韓國科學技術信息通信部，主要承擔韓國航天政策制定、航天產業研發和人才培養任務，成員包括局長、副局長、宇宙航空任務本部長，以及國內外專家和臨時借調的相關公職人員。2022年11月，韓國總統尹錫悅發布“太空經濟路線圖”，提出成立宇宙航空管理局的構想。2024年1月，韓國國會通過法案，批准成立宇宙航空管理局。5月27日，韓國宇宙航空管理局成立，並宣布在2032年前登陸月球、在2045年前登陸火星等系列長期規劃。



報導稱，此次韓國宇宙航空管理局發布的最新發展計劃，主要分為3個方面。其一，加強太空運輸能力。韓國宇宙航空管理局在繼續推動“世界”號火箭項目的同時，投資可重復使用的火箭和發射設施。其二，提高衛星研發技術，推進15厘米級高分辨率成像衛星設計研發。其三，規劃太空探索任務。除嘗試發射月球登陸器和火星登陸器，韓國宇宙航空管理局還計劃發射一個觀測太陽的航天器。此外，韓國還對空天經濟作出進一步規劃。



韓國宇宙航空管理局對遠景規劃的信心，來自今年3月韓國科學技術信息通信部公布的一項航天產業發展計劃。該計劃包括構建航天產業基礎設施、鞏固航天產業生態系統、擴充航天產業集群基礎三大領域9項內容。5月，韓國總統尹錫悅詳細闡釋了此項被稱為“廣開土大王太空計劃”的太空項目。根據計劃，到2027年，韓國政府將把相關預算擴充至1.5萬億韓元（約合10億美元）以上；到2045年，韓國在航天領域的投資將達100萬億韓元，並培養1000家航天企業。



雖然韓國雄心勃勃想要進軍太空，但現實問題還需解決。