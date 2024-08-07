紀委書記談監督丨激活基層監督“神經末梢”

中評社北京8月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，完善基層監督體系，優化基層紀檢監察機構設置，統籌用好縣鄉監督力量，推動加大基層監督辦案力度。江蘇省鹽城市阜寧縣紀委監委堅持“縣統籌抓鎮促村”的思路，通過對派出監察員辦公室和鎮街紀（工）委、村務監督委員會力量內部整合挖潛，強化片區協作、深化“室地”聯動、延伸監督觸角，實現資源整合、力量融合、工作聚合，推動基層監督不斷煥發新動能。



統籌基層監督力量。為破解基層監督人員不足、力量分散、“熟人社會”人情干擾等難題，阜寧縣紀委監委統籌優化監督力量，按照“地域相近、便於協作”的原則，將全縣19個鎮街劃分為4個片區，形成“縣紀委監委班子成員＋派出監察員辦公室＋鎮街紀（工）委”的工作模式，充分發揮各方優勢，協同開展監督檢查、審查調查和警示教育。對於上級紀委監委交辦以及疑難複雜問題線索，由班子成員牽頭負責，按照“一案一指定”原則，實行協作區內人員力量統一調配、問題線索統一管理、重點案件統一會商，形成攻堅合力。針對疑難複雜信訪問題，縣紀委監委充分發揮縣鎮聯動優勢，建立1名班子成員督辦、1個聯繫鎮街的派出監察員辦公室牽頭、屬地紀委與多個職能部門協助查辦的“1＋1＋N”辦案模式，“點對點”化解一批“釘子案”。用足用好村務監督力量，常態化抽調村級紀檢委員參與巡察、開展異地交叉督查、入戶走訪調查等，將監督觸角延伸至“最後一公里”。今年以來，在協作區指導下，各鎮街紀（工）委主動發現問題線索179件，立案查處84人。



明晰基層監督路徑。辦案是最有力的監督，阜寧縣紀委監委採取領導約談、定期通報、對重點案件掛牌督辦、召開辦案調度會等方式，加強督促指導，壓緊壓實辦案責任。積極探尋有效載體，深化廉政風險防控，在全縣開展廉政風險防控“析講評”活動，通過縣直部門和鎮街自我分析排查廉政風險，“一把手”講防控措施，社會各界評議驗收的方式，一個系統一個系統扎實推進，一個問題一個問題跟進解決，以小切口織密監督網。開展巡回駐點監督，圍繞重點工作，派出監察員辦公室巡回駐點鎮街，強化指導、傳遞壓力，做到工作在一線、問題解決在一線。建立“鎮村同巡”機制，針對巡察發現的相關問題，派出監察員辦公室指導責任單位邊改邊治，健全完善《工程建設項目招標投標管理辦法》等12項制度，以巡察整改質效推動基層治理。科技賦能基層監督，積極搭建紀檢監察系統大數據分析研判平台，並與醫保、公安、不動產等13個監管平台互聯互通，以信息化助力正風肅紀反腐，充分發揮小微權力“監督一點通”、農村“三資”監管平台作用，引導村民通過多種方式參與村務監督。



激發基層監督動能。找准“關鍵少數”監督抓手，出台《縣紀委書記同下級黨組織“一把手”談話的實施辦法》，通過全面梳理所在單位作風建設、專項整治、巡察整改等方面相關問題，結合平時掌握的“一把手”個人相關情況，開展“一對一、面對面”談話，切實增強“一把手”廉潔自律、規範履職意識，不斷擰緊壓實“明責、履責、督責、問責”的責任鏈條。提升監督執紀執法本領，持續深化鎮街紀（工）委全員培訓和實戰練兵，常態化組織跟班學習培訓，建立典型案件信息庫，制發辦案工作指引，為精準規範辦案提供工作指導。推動清廉村居建設，聚焦基層小微權力、農村“三資”管理等方面加強系統治理，將清廉文化融入清廉村居建設，著力構建“幹部清正、村務清爽、民風清朗”的基層政治生態。