中評鏡頭：碳水之都 西安拿捏住了！

招牌biangbiang面，碗口比手還要大很多（中評社 郭至君攝） 中評社西安8月12日電（記者 郭至君）十三朝古都西安坐拥八百里秦川，素来就是关中粮食生产的重地。以此衍生出的西安美食历史悠久，烹饪技艺也颇具地域特色。西安物产颇丰，既产小麦，又产大米，还有其他丰富的农产品，在来自五湖四海的老餮眼中，它是公认的“碳水之都”。碳水中三大巨头：面、米、杂粮，被老秦人用奇妙的双手创造成为一个个“碳水炸弹”，攻破每一個來西安的遊客的胃，令大家流連忘返。



Biangbiang面、肉夾饃、臊子麵、涼皮、甑糕、牛羊肉泡饃……說到碳水，不可不說老秦人的巧妙。西安到底有多少种面条，恐怕没几个人能说得清，麵條形狀各異，口味勁道，都說“关中大地麦浪翻滚，八百里秦川麦穗飘香”，老秦人尤爱其中麦香的厚重，跟他們爽朗淳朴的性格不谋而合。其中最聲名在外的就是這個打不出漢字的Biangbiang面，雖然查无此字，但是又真切存在，它还有句顺口溜：“一点飞上天，黄河两道弯。八字大张口，言字往里钻。你一扭，我一扭。你一长，我一长，中间夹个马大王。心字底，月字旁。留个勾担掛麻糖，推个车车逛咸阳。”它以裤带面打底，辅以肉臊、素臊、炸酱和鸡蛋西红柿一起做的浇头，最后淋上红亮油香的油泼辣子，拌勻即可大快朵頤。



在西安，能与面一较高下的也衹有馍了。老秦人的一捧面粉，一半做成了面，一半做成了馍。馍在汉语裡指的是馒头，但是在西安，可不仅仅是馒头，白吉馍、荷叶饼、金丝馍、锅盔、烧饼……种类繁多的“馍”构成了西安纷繁复杂的“碳水世界”的重要組成部分。最经典的是腊汁肉夹馍，香醇可口的腊汁肉浸润在內里蓬松的白吉馍中，香氣溢了滿嘴，快哉！同樣还有老潼关肉夹馍，用外皮金黄、酥脆掉渣的金丝馍夹放凉的卤肉，肥而不腻，入口即化。另外，除了各色主食，西安的葫蘆雞、羊肉串配上鮮香麻辣的蘸水，也是讓人欲罷不能的美味。



來到西安，就忘掉體重秤上的數字，在快樂的碳水世界中徜徉吧！

