提高問責工作規範化精準化水平

浙江省建德市紀委監委嚴格問責標準，對問責全過程嚴格把關，針對問責不到位、不規範、不精準以及向下推卸責任等問題，及時督促糾正，進一步提高問責實效。圖為該市紀檢監察幹部對一起問責案件進行取證，為精準問責提供依據。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月7日電／原標題：學習貫徹紀律處分條例丨提高問責工作規範化精準化水平

來源：中央紀委國家監委網站 記者：劉一霖



特邀嘉賓



張 萱 湖南省紀委監委案件審理室副主任



王瑞瓊 江蘇省南京市紀委監委案件審理室副主任



溫佳寧 黑龍江省雙鴨山市監委委員、市紀委監委第四監督檢查室主任



習近平總書記在黨的二十大報告中強調，“落實全面從嚴治黨政治責任，用好問責利器。”二十屆中央紀委三次全會對用好問責利器作出部署，要求“完善問責制度及程序，健全重點領域重點問題問責提級審核、問責案件評查等制度，防止和糾正問責不力、問責泛化、‘求快不求准’等問題。”新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》（以下簡稱《條例》）增寫對濫用問責或者在問責工作中嚴重不負責任違紀行為的處分規定，有何意義？該違紀行為構成要件有哪些？監督執紀中怎樣把握取證重點？我們特邀紀檢監察幹部進行交流。



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濫用問責或者在問責工作中嚴重不負責任有哪些主要表現，新修訂的《條例》增寫對該違紀行為的處分規定，有何意義？



張萱：嚴肅有效問責有利於促進各級黨組織、黨的領導幹部知責明責、守責盡責、擔當作為。但在工作中，有的單位和地方存在問責不力以及簡單化、泛化等問題，主要表現在如下幾個方面：

